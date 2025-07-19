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لاعب أسطوري ومغني عالمي.. من هم مالكي نادي سوانزي سيتي الجدد؟

09:00 ص السبت 19 يوليه 2025
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    سنوب دوج
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    لوكا مودريتش من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
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كتب - محمد القرش:

أعلن سوانزي سيتي انضمام نجم الراب العالمي والمنتج الأمريكي، سنوب دوج، إلى مالكي النادي خلفا للوكا مودريتش لاعب ريال مدريد السابق والميلان الحالي.

واستثمر المغني العالمي في نادي سوانزي بعد أشهر قليلة من انضمام أسطورة كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش لنفس الفريق.

من هو معني الراب سنوب دوج؟

يُعتبر سنوب دوج من أعظم مغني الراب وأكثرهم تأثيرًا على مر العصور، حيث باع 35 مليون ألبوم عالميًا خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 30 عامًا.

وقد فاز مالك شركة "ديث رو ريكوردز" بجوائز لا تُحصى، وحصل على 17 ترشيحًا لجوائز جرامي.

ولدى سنوب دوج البالغ من العمر 53 عاما، 89 مليون متابع على إنستجرام وأكثر من 20 مليونًا على منصة إكس.

من هو لوكا مودرتش؟

يعد لوكا مودريتش أحد أساطير نادي ريال مدريد، نسبة لما قدمه مع الفريق الملكي خلال البطولات التاريخية التي فاز بها منذ انضمامه.

وبدأ مودريتش كرة القدم مع نادي دينامو زغرب في موسم 2002/2003، قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير بموسم 2009/2010 في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو.

وفي موسم 2012/13، انتقل خط الوسط الكرواتي إلى ريال مدريد ليطر التاريخ مع الملكي، قبل أن يرحل خلال فترة الانتقالات الجارية منتقلا إلى إي سي ميلان.

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سنوب دوج مالكو نادي سوانزي سيتي مودريتش سوانزي مالك نادي سوانزي سيتي
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