ترتيب صلاح.. هدافو ليفربول عبر التاريخ

كتب - محمد القرش:

يسعى المحترف المصري محمد صلاح لاعتلاء قائمة هدافي نادي ليفربول عبر التاريخ، والتي يتصدرها إيان راش صاحب الـ 346 هدفا.

ويحتل صلاح المركز الثالث برصيد 245 هدفا متفوقا على جوردون هودسون وبيلي ليدل وستيفن جيرارد.

ويتبقى للجناح المصري 40 هدفا من أجل معادلة روجر هانت صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين.

هدافو ليفربول عبر التاريخ

1. إيان راش - 346 هدفا

2. روجر هانت - 285 هدفا

3. محمد صلاح - 245 هدفا

4. جوردون هودسون - 241 هدفا

5. بيلي ليدل - 228 هدفا

6. ستيفن جيرارد - 186 هدفا

7. روبي فاولر - 183 هدفا

8. كيني دالجليش - 172 هدفا

9. مايكل أوين - 158 هدفا

10. هاري تشامبرس - 151 هدفا