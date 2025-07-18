كتب - نهى خورشيد

احتفل النجم البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد وزوجته المؤثرة جابرييلي ميراندا، بزفاف ديني اليوم الجمعة في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد 10 أشهر من زواجهما المدني الذي أُقيم بشكل مفاجئ ودون حضور شهود.

وكشفت ميراندا خلال ظهورها في بودكاست "Pod Delas" عن بنود وشروط عقد زواجهما الغربية، والتى تضمنت منع استخدام كلمات معينة في الأحاديث مثل أوكي، برافو، آه، بالإضافة إلى إلزام قول كلمة "أحبك" في جميع الظروف.

كما اشترط أيضاً العقد على الامتناع عن الإدمان أو التغيّرات الجذرية في الشخصية والسلوك، مع تخصيص وقت أسبوعي للقيام بنشاط مشترك بعيداً عن روتين الحياة اليومية.

وأشارت زوجة نجم ريال مدريد أن مخالفتهم لأى من البنود السابقة يكلف الطرف الأخر تنفيذ رغبته دون نقاش، موضحة أن إندريك اعترف بابتعاده مرة عن بنود الاتفاق، مما كلفه شراء هاتف آيفون لزوجته.