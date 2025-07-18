كتب - يوسف محمد:

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا رسميا، للتعليق على أزمة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وما يتعلق باستمرار اللاعب مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب الفلسطيني، بالرحيل عن النادي الأهلي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في ظل المستويات المميزة التي ظهر بها اللاعب مع الأهلي في الفترة الماضية، بجانب وجود رغبة قوية من اللاعب في الرحيل عن الفريق.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "يتابع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول وسام أبو علي، من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي".

وأضاف: "يمثل وسام قيمة فنية ووطنية كبيرة، كونه أحد العناصر البارزة في صفوف منتخبنا الوطني، وقد عبر خلال مسيرته عن التزامه الكامل تجاه فلسطين وقميصها، سواء داخل أرضية الميدان أو خارجه، يشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافية، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية على حد سواء".

وتابع: "خلال تجربته الاحترافية مع النادي الأهلي، ودوره الباز خلال مشاركة الأهلي بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، حيث قدم وسام أداءً مميزًا ومساهمة واضحة داخل الملعب، وكان محل تقدير الجماهير في أكثر من مناسبة، وعليه فإننا نعتبر أن ما يثار ضده، سواء بالتشكيك في نواياه أو بالمس بشخصه وهويته الوطنية، أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية".

وواصل: "عليه، فإننا في الاتحاد الفلسطيني، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسه السيد هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما نطالب إدارة النادي الأهلي بتحمل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء والدفاع عن لاعبيها، وعدم تركهم عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم".

واختتم الاتحاد الفلسطيني بيانه: "هذا ويتمنى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كل التوفيق للاعب وسام أبو علي في مسيرته المقبلة، كما يعرب عن تقديره للنادي الأهلي المصري وتاريخه العريق، ويتمنى له مزيدًا من النجاح والاستقرار في قادم الاستحقاقات".

ويذكر أن المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد يوسف بالتنسيق مع ريبيرو المدير الفني للفريق، استبعاد اللاعب من معسكر الفريق في تونس، بسبب تغيبه عن المران الجماعي للفريق يوم الأربعاء.

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