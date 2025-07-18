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طلب غريب من الاتحاد السويسري لـ أجمل لاعبة بصفوفهم.. ما القصة؟

09:43 م الجمعة 18 يوليه 2025
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (4)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (5)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (6)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (7)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (8)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (9)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (10)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (3)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (12)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (11)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (13)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (14)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (17)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (16)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (15)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (22)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (23)
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    أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا (18)
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كتب - نهى خورشيد

رصدت الكاميرات المتواجدة ببطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات حرس خاص يلازم أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا ويوفنتوس الإيطالي والملقبة بـ "أجمل لاعبة في العالم"بعد كل مباراة وتدريب، بجانب مرافقتها إلى خارج الملعب والتدخل عند اقتراب الجماهير.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السويسري كلف فرد أمن خاص بمرافقة ليمان، بسبب شعبيتها الكبيرة خارج الملعب، إذ يتابعها أكثر من 17 مليون شخص على إنستجرام.

وأكد المتحدث باسم المنتخب السويسري، سفين ميكوس، أن الإجراءات الأمنية تأتي ضمن سياسة حماية اللاعبات، مؤكداً: "نضع سلامتهن في المقدمة، وبسبب شهرة أليشا يرافقها فرد الأمن لمسافة أطول عند اقتراب الجماهير".

ورغم غيابها عن التشكيلة الأساسية، إلا أن ليمان تتصدر المشهد بيطولة اليورو بسبب شهرتها، وصورها المثيرة التى تنشرها على حساباتها الشخصية.

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الاتحاد السويسري لكرة القدم أجمل لاعبة في العالم كأس الأمم الأوروبية للسيدات أليشا ليمان
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