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فيريرا يبدأ سياسية تصعيد الشباب بلاعبان في الدفاع

08:06 م الجمعة 18 يوليو 2025

يانيك فيريرا

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كتب - نهى خورشيد


بدأ البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، سياسة تصعيد المواهب الواعدة من قطاع الناشئين، إذ قرر ضم الثنائي علي نوفل وهاني ياسر، لاعبان فريق الشباب مواليد 2006، إلى تدريبات الفريق الأول خلال معسكر الأبيض المقام حالياً في العاصمة الإدارية.


ويشغل علي نوفل مركز الظهير الأيمن، بينما يلعب هاني ياسر في الجهة اليسرى من الدفاع، ويأتي تصعيدهما في إطار خطة فنية تهدف إلى دمج العناصر الشابة مع الفريق الأول، تمهيدًا لإعداد قاعدة قوية استعداداً للموسم المقبل.


ويخوض الفريق الكروي حالياً مواجهة ودية أمام نظيره رع، ونجح الفارس الأبيض في انهاء الشوط الأول متقدماً بهدف ناصر ماهر في الدقيقة 27.

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يانيك فيريرا نادي الزمالك الزمالك
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