كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقترب لاعب نادي نيوم السعودي مهند آل سعد من الاحتراف بصفوف نادي لوزان السويسري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مهند صاحب الـ 22 عامًا خاض الموسم الماضي معاراً لنادي دانكيرك بالدرجة الثانية في الدوري الفرنسي؛ إذ سجل هدفًا تاريخيًا بمرمى باريس سان جيرمان خلال المباراة التي جمعتهما بدور نصف نهائي كأس فرنسا والتي انتهت بخسارتهم برباعية مقابل هدفين.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عبر تقرير لها اليوم الجمعة، أن مسؤولي نادي لوزان قد توصلوا لاتفاق مع نيوم ـ الذي يستعد لظهور أول بالدوري السعودي للمحترفين ـ لضم اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن على سيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويتم خلال الفترة الجارية بحسب التقرير ذاته الاتفاق بين الطرفين على أمور تعاقدية بسيطة وترتيب سفر اللاعب إلى سويسرا لاستكمال عملية الانتقال.

مهند كانت بدايته بنادي الاتفاق قبل أن يرحل لصفوف نادي نيوم خلال الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه خرج معاراً بالانتقالات الشتوية للموسم ذاته للنادي الفرنسي إذ سجل 4 أهداف خلال 15 مباراة بقميصه.

يذكر أن نيوم يضم في صفوفه كذلك النجم المصري أحمد حجازي الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من اتحاد جدة.

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