كتب - نهى خورشيد

تستعد وزارة الرياضة السعودية لفرض لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة آلية تعيين رؤساء أندية الشركات، في إطار مشروع التخصيص الذي تقوده المملكة لتعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع الرياضة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن اللائحة الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها تمديد فترة تعيين رئيس النادي من عام واحد إلى أربع سنوات من أجل تعزيز الاستقرار الإداري بالأندية.

كما ستُلزم اللائحة الجديدة أي مرشح لرئاسة نادٍ بدفع مبلغ سنوي قدره 10 مليون ريال سعودي، إلى جانب تعديل عدد من البنود الخاصة بالترشح والمهام الإدارية.

ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه اللوائح في وقت قريب، بالتزامن مع انطلاق الدورة الانتخابية الجديدة لأندية دوري روشن السعودي خلال الصيف الحالي.

وفي سياق متصل، توج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، بينما حصد الاتحاد الثنائية المحلية بالفوز بدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.