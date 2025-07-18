12 صورة من حفل زفاف نجم ريال مدريد الرسمي في إسبانيا

كتب - نهى خورشيد

احتفل النجم البرازيلي الشاب إندريك لاعب ريال مدريد، بزفافه اليوم الجمعة على صديقته العارضة والمؤثرة جابرييلي ميراندا، وسط حضور عائلي محدود.

وجاء حفل الزفاف بعد مرور 10 أشهر على زواجهما المدني الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2024، إذ وصفت جابرييلي مراسم هذا العام بأنها "الزواج الرسمي"، وكتبت عبر حسابها: "السيد بيرسون والسيدة سوزا.. لقد هيأ كل خطوة، اليوم نسير معاً على مذبحه".

والجدير بالذكر أن الثنائي بدأ المواعدة في أكتوبر 2023، ووقعا معاً على "عقد مواعدة" يحدّد شروط استمرار العلاقة، رغم معرفة قصيرة لم تتجاوز 6 أشهر حينها.