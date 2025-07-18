هل اقترب رحيل مصطفى محمد؟.. نانت يضم مهاجمًا مغربيًا (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي نانت الفرنسي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف العربي قادمًا من نادي أبويل نيقوسيا القبرصي.

المهاجم المغربي صاحب الـ 38 عاماً خاض خلال الموسم الماضي 2024/25 بمختلف المسابقات 45 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7 أهداف.

وارتبط اسم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالدخول في مفاوضات مع أندية الأهلي، بيراميدز والزمالك.

محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، نقى الأمر خلال تصريحات إعلامية له بقوله:"لم أجتمع بمصطفى محمد أو وكيله منذ أن توليت منصب المدير الرياضي بالأهلي ولم أفاوضه أبدًا ولم يحدث بيننا من الأساس أي تواصل.. كل ما يقال في هذا الملف غير صحيح".

وتشير تقارير صحفية فرنسية إلى أن إدارة نانت لا تمانع بيع مصطفى محمد حال وصول عرضًا جيدًا.

مصطفى محمد شارك خلال الموسم الماضي بـ 32 مباراة بقميص نانت في مختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.

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