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رغم ارتباطه ببيراميدز.. حمدي فتحي يسافر إلى إسبانيا لهذا السبب

04:29 م الجمعة 18 يوليه 2025
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    حمدي فتحي وأفشة من مران الأهلي
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

أعلن فيسنتي مورينو المدير الفني للوكرة القطري، قائمة فريقه المتجهة إلى إسبانيا، لخوض معسكر الإعداد للموسم المقبل، وشهدت هذه القائمة وجود حمدي فتحي.

وغادرت بعثة الوكرة القطري بينها حمدي فتحي، مطار حمد الدولي منذ قليل، إلى إسبانيا، استعدادا لانطلاق المعسكر التحضيري.

وارتبط اسم حمدي فتحي خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى بيراميدز، في الانتقالات الصيفية الحالية.

وغادرت بعثة بيراميدز إلى تركيا، مساء أمس الخميس، لخوض معسكر الإعداد التحضيري في الموسم الجديد، من دون أي صفقات جديدة.

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