الدوري السعودي يفتح أبوابه أمام الاستثمارات الأجنبية

كتب - محمد القرش:

فتح الدوري السعودي أبوابه أمام الاستثمارات الأجنبية في محاولة منهم لمجابهة كرة الدوريات الأوروبية الكبرى.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية أن الدوري السعودي سيسمح للاستثمارات الأجنبية مساعدته على منافسة الدول الأوروبية الرائدة في كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن هناك شركة تمتلك نادي في الدوري الاسكتلندي الممتاز، تقترب من رعاية إحدى الفرق السعودية.

وبدأت الموجة الثانية من الخصخصة العام الماضي، حين طُرحت ستة أندية للمناقصة، حيث عُرضت أندية الأخدود والعروبة والخلود من الدوري السعودي للمحترفين، والزلفي والنهضة والأنصار من الدرجات الأدنى.

ومن المتوقع الإعلان عن الملاك الجدد للأندية الستة خلال الأسابيع المقبلة، والهدف هو أن تكون الغالبية العظمى من فرق دوري المحترفين، المكون من 18 فريقًا، في أيدي خاصة خلال السنوات المقبلة.

وقبل عامين، استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من حصص أربعة من أكبر أندية السعودية (الهلال، والاتحاد، والنصر، والأهلي).

كما شهدت أندية أخرى خصخصة من قبل شركات مدعومة من الدولة - حيث اشترت شركة أرامكو العملاقة للنفط نادي القادسية، واستحوذ مشروع مدينة نيوم الجديدة على نادي الصقور وأعاد تسميته باسمه، واستحوذت هيئة تطوير بوابة الدرعية على الدرعية، واستثمرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في فريقها الذي يحمل اسمها.