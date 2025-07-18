تخليد ذكرى ديوجو جوتا بجدارية بالقرب من الأنفيلد

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي، رسم جدارية خاصة تكريماً للاعب الفريق الراحل ديوجو جوتا بالقرب من ملعب أنفيلد، والتي أنشأها الفنان جون كولشو.

وذكر الموقع، أن هذه الجدارية تعد واحدة من عدة تكريمات يقودها المشجعون للبرتغالي، الذي توفي في حادث سير إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، وتصور القطعة جوتا في لحظة احتفال.

وتقع هذه الجدارية على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من ملعب الريدز الرئيسي، وقال كولشو: "باعتبارنا مشجعين لليفربول، فإننا نعرف كيفية التعامل مع المأساة ونظهر تقديرنا لشخص قدم لنا الكثير".

وأضاف: "لقد اخترت هذه الصورة للرسم لأنها تُظهر ديوجو يرسل الحب إلى المشجعين، ومن خلال تخليد ذكراه في مدينتنا، فهذا يُظهر أننا نرسل الحب في المقابل، لقد أعطانا ديوجو الكثير من الذكريات، ومن الطبيعي أن يظل رقم 20 لدينا إلى الأبد".

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