مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
18:00

نادي رع

جميع المباريات

إعلان

تخليد ذكرى ديوجو جوتا بجدارية بالقرب من الأنفيلد

02:58 م الجمعة 18 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جدارية لديوجو جوتا بالقرب من ملعب ليفربول (4)
  • عرض 4 صورة
    جدارية لديوجو جوتا بالقرب من ملعب ليفربول (2)
  • عرض 4 صورة
    جدارية لديوجو جوتا بالقرب من ملعب ليفربول (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي، رسم جدارية خاصة تكريماً للاعب الفريق الراحل ديوجو جوتا بالقرب من ملعب أنفيلد، والتي أنشأها الفنان جون كولشو.

وذكر الموقع، أن هذه الجدارية تعد واحدة من عدة تكريمات يقودها المشجعون للبرتغالي، الذي توفي في حادث سير إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، وتصور القطعة جوتا في لحظة احتفال.

وتقع هذه الجدارية على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من ملعب الريدز الرئيسي، وقال كولشو: "باعتبارنا مشجعين لليفربول، فإننا نعرف كيفية التعامل مع المأساة ونظهر تقديرنا لشخص قدم لنا الكثير".

وأضاف: "لقد اخترت هذه الصورة للرسم لأنها تُظهر ديوجو يرسل الحب إلى المشجعين، ومن خلال تخليد ذكراه في مدينتنا، فهذا يُظهر أننا نرسل الحب في المقابل، لقد أعطانا ديوجو الكثير من الذكريات، ومن الطبيعي أن يظل رقم 20 لدينا إلى الأبد".

اقرأ أيضًا:

بين استبعاد ورحيل.. 10 غيابات عن الأهلي بمعسكر تونس

بقرار من ريبيرو.. 3 شباب في معسكر الأهلي بتونس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي ليفربول ديوجو جوتا ملعب أنفيلد حادث سير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان