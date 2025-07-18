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"إلى الأبد".. تكريم جديد من ليفربول تجاه الراحل ديوجو جوتا

02:14 م الجمعة 18 يوليو 2025
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كتبت-هند عواد:

أجرى نادي ليفربول الإنجليزي، تحديثا على موقعه الرسمي، شمل تكريما للبرتغالي ديوجو جوتا لاعب الفريق الراحل.

وتوفي ديوجو جوتا، قبل عدة أيام، إثر تعرضه لحادث سير رفقة شقيقه أندريه سيلفا، أثناء قيادته للسيارة في إسبانيا.

وجاء تحديث ليفربول على موقعه الرسمي، بإضافة قسم جديد ضمن الجزء المخصص للفريق بـ"إلى الأبد"، ويضم ديوجو جوتا.

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نادي ليفربول ديوجو جوتا حادث سير إسبانيا
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