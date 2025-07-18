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رفقة هالاند.. عمر مرموش يروج لقميص مانشستر سيتي (صور)

11:18 ص الجمعة 18 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (3)
  • عرض 10 صورة
    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (2)
  • عرض 10 صورة
    هالاند يروج لقميص مانشستر سيتي الجديد (2)
  • عرض 10 صورة
    هالاند يروج لقميص مانشستر سيتي الجديد (3)
  • عرض 10 صورة
    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (4)
  • عرض 10 صورة
    هالاند يروج لقميص مانشستر سيتي الجديد (1)
  • عرض 10 صورة
    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (6)
  • عرض 10 صورة
    قميص مانشستر سيتي الثاني
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    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (5)
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كتب - محمد القرش:

قاد المحترف المصري، عمر مرموش، الحملة الإعلانية للقميص الثاني لنادي مانشستر سيتي بموسم 2025/26.

وظهر مرموش رفقة إيرلينج هالاند وروبين دياز وأكانجي، وعدد من لاعبات فريق كرة السيدات في الفيديو النرويجي للقميص الذي جاء باللون الأسود.

سيظهر لاعبو السيتي بالزي الجديد خارج الأرض لأول مرة، عندما يلاقي مانشستر نظيره باليرمو على ملعب رينزو باربيرا يوم السبت الموافق 9 أغسطس في مباراة ودية قبل الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، بمباراة ليفربول وبورنموث.

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قميص مانشستر سيتي مانشستر سيتي مرموش عمر مرموش هالاند روبن دياز
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