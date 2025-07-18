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مدرب مصري بإنجلترا يعلق على إمكانية رحيل سام مرسي عن إبسويتش تاون

02:06 ص الجمعة 18 يوليو 2025
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    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
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كتب - يوسف محمد:

علق إبراهيم هلهول المدرب المصري بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على إمكانية لاعب منتخب مصر وفريق إبسويتش تاون سام مرسي، إلى الدوري الكويتي.

وارتبط اسم النجم المصري سام مرسي، خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى فريق الكويت الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هلهول في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتمنى استمرار سام مرسي في صفوف إبسويتش تاون، خاصة وأنه يمكنه اللعب في إنجلترا لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر أيضًا، في ظل المستوى المميز الذي ظهر به رفقة فريقه الموسم الماضي".

وأضاف: "أعتقد في حال انتقال سام مرسي إلى الكويت الكويتي كما يتردد في الساعات الماضية، سيكون بسبب المغريات المادية الكبيرة التي ستقدم له، فهو يتمتع بجماهيرية كبيرة وقائد لفريق إبسويتش تاون".

وكان فريق إبسويتش تاون، الذي يشارك في صفوفه النجم المصري سام مرسي، هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" الموسم الماضي 2024-2025، عقب احتلال المركز ال 19 برصيد 22 نقطة.

ويعد مرسي هو قائد فريق إبسويتش تاون، حيث يلعب في صفوف الفريق منذ أغسطس 2021، حينما انتقل إليه قادما من فريق ميدلسبره الإنجليزي.

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