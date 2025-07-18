"سأقرص أذنيه".. أول تعليق من والد لامين يامال بعد حفله المثير للجدل

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار النجم الإسباني الشاب لامين يامال جدلاً واسعاً في الوساط الرياضي العالمي خلال الأيام الأخيرة، بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ18 بحفل وصف بـ"السري"، الذي شهد تواجد نساء شبه عاريات ومشروبات كحولية، الأمر الذي فتح عليه أبواب الانتقادات من الجماهير والإعلام الإسباني.

وفي أول رد فعل على تلك الانتقادات، خرج والد اللاعب، منير، في تصريحات لوكالة "Europa Press"، دافع خلالها عن نجله قائلاً: "لا أستمع إلى الانتقادات، أستمع فقط إلى نفسي، وأعرف أن ابني يتصرف بشكل جيد، هناك أناس سيموتون حقدًا، وهذه مشكلتهم، وليس مشكلتنا".

وأوضح منير أن ابنه مازال في سن صغيرة ويستحق أن يعيش حياته بعيداً عن الضغوط، مضيفًا: "لامين شاب صغير، ومن الطبيعي أن يستمتع بحياته مثل أي فتى في عمره، هو رياضي محترف، لكنه في نفس الوقت صبي لديه أصدقاء ويعيش سنه، ونحن كعائلة نعتني به بشكل جيد".

وشدد والد نجم برشلونة على ضرورة دعم اللاعب بدلاً من مهاجمته، قائلاً: "يجب أن نفخر جميعًا بوجود لاعب مثل يامال في إسبانيا، لم أرَ لاعبًا إسبانيًا بمثل هذه الموهبة، إنه يستحق التشجيع داخل وخارج الملعب، وليس تدمير عقله بهذه الانتقادات".

وواصل حديثه منتقدًا الهجوم الإعلامي على نجله بقوله: "من يتحدث عن ابني بسوء عليه أن ينشغل بحياته، لامين لم يقم بأي تصرف خاطئ، ولو أخطأ سأكون أول من يلومه ويعاقبه، لكن الحقيقة أنه لم يرتكب أي خطأ".

واختتم منير تصريحاته برسالة حاسمة: "إذا ارتكب يامال جريمة سأكون أول شخص أتوجه للشرطة وأقرص أذنيه، لكنه لم يفعل شيئًا يستدعي كل هذا الجدل، وعلى الجميع أن يدرك أنه مجرد شاب يحاول أن يعيش حياته".