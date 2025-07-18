كتب - يوسف محمد:

تعتبر بطولة دوري أبطال أفريقيا، من البطولات المفضلة لدى النادي الأهلي وجماهيره، خاصة وأنه يعد الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة عبر التاريخ برصيد 12 لقبا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وكان يوم 17 يوليو من عام 2021، شاهدا على تتويج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد الفوز على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

واحتضن ملعب محمد الخامس بالمغرب، مباراة النادي الأهلي ونظيره كايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021، التي أقيمت من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وتمكن الأهلي من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، بعد الفوز على حساب فريق كايزر تشيفز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، عن طريق كلا من: "محمد شريف، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية".

ويمتلك المارد الأحمر 12 لقبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في صدارة ترتيب الفرق الأكثر تتويجا بلقب البطولة، بفارق 7 ألقاب عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركز الثاني برصيد 5 ألقاب لكلا منهما.

أقرأ أيضًا:

يلقب بـ المايسترو.. من هو حسام الصادق الذي يفاوضه الزمالك؟

يقترب من الدوري الفرنسي.. القادسية السعودي يعلن رحيل نجم الفريق