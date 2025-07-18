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لاعب برازيلي يتعرض لإصابة قوية بسبب احتفال رونالدو (فيديو)

12:07 ص الجمعة 18 يوليو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض أحد اللاعبين في البرازيل لإصابة قوية بعد محاولته لتقليد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهير "Siu" بعد تسجيله هدفًا من ركلة جزاء.

وكانت المباراة بين فريقي مونت أزول ضد جريميو برودينتي في بطولة كوبا باوليستا، حيث شهدت الدقيقة 78 احتساب ركلة جزاء لصالح فريق برودينتي.

تقدم اللاعب تولى كيسلي لتنفيذ ركلة الجزاء وسجلها بنجاح، ثم اتجه لزاوية الملعب وهو يجري لتقليد احتفال رونالدو ثم قفز في الهواء وسقط على الأرض بعد تعرض ركبته لإصابة قوية عقب ارتطامها بأرضية الملعب.

وسقط اللاعب في الأرضية قبل أن يتجه إليه زملائه وظهر ممسكًا بساقه اليسرى، ليُستبدل بعد دقيقة بأوجوستو سيزار الذي حل بديلًا له.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، رغم خسارة مونت أزول لاعبين بسبب الطرد.

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