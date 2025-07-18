كتب - يوسف محمد:

دائما ما كانت العادة في ملاعبنا المصرية هى استقطاب المدربين الأجانب من مختلف الجنسيات، لتولي القيادة الفنية لمختلف الفرق المصرية، سواء كانت فرق القمة في مصر أو حتى فرق منتصف الجدول وغيره، لكن العكس ما حدث مع المدرب المصري إبراهيم هلهول، الذي برز اسمه في السنوات الماضية بشكل كبير، كواحد من المدربين المصريين القلائل في إنجلترا.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، كان هلهول مثله مثل باقي الأطفال يعشق كرة القدم، وهو ما جعله يحصر على التواجد بشكل دائم ومستمر في مباريات فريق المصري ، الذي كان يعشقه خاصة وأنه فريق المحافظة التي ولد بها وعرف كرة القدم من خلال ممارستها في ملاعب المدينة الباسلة.

وحرص موقع مصراوي، على إجراء حوار مطول مع المدرب المصري بالاتحاد الإنجليزي إبراهيم هلهول، أبرز المحطات التي مر بها في مشواره بكرة القدم والصعوبات التي واجهها في بداية رحلته بأوروبا.

وجاء نص الحوار كالتالي:

كيف بدأ حبك لكرة القدم؟

كنت حريص على ممارسة كرة القدم منذ طفولتي، هو ما دفعني للذهاب إلى اختبارات الكثير من الفرق في مرحلة الناشئين، منهم النادي المصري البورسعيدي، المريخ، قبل أن استقر في نادي جمارك بورسعيد، الذي كان يلعب في دوري الدرجة المصري في ذلك الوقت.

وفي دليل واضح على حب هلهول الكبيرة لكرة القدم، قال كنت حريص على التواجد في تدريبات النادي المصري البورسعيدي حينما كان يبلغ عمري 10 سنوات فقط، لمتابعة معشوقتي الأولى وهي كرة القدم، ولم اكتفي بمشاهدة المران للنسور الخضر فقط، بل كنت أقوم بجمع الكرات للمدرب المجري بوشكاش، الذي كان يتولى القيادة الفنية للفريق البورسعيدي في ذلك الوقت.

سبب اتخاذك قرار السفر خارج مصر والابتعاد عن كرة القدم لفترة

ومع بداية التسعينات، اتخذ هلهول والذي كان يبلغ العشرين من العمر في ذلك الوقت، قرار مفاجئ بالابتعاد عن كرة القدم والسفر إلى قبرص، حيث قال سافرت بهدف تحسين المعيشة وتوفير مستوى معيشة عالي لي ولأسرتي بأفضل صورة، بالإضافة إلى تحقيق حلم كان يراودني دائما وهو السفر إلى الخارج، وهو ما حدث بالفعل ولكن هذا الحلم، جعله يبتعد عن كرة القدم لفترة ليست قليلة.

وخلال رحلة سفر ابن بورسعيد إلى قبرص، لم يتجه إلى ممارسة كرة القدم بل عمل في مجال السياحة بمدينة بافوس قرابة الـ 10 أعوام، قبل الانتقال في بداية الألفية إلى شمال إنجلترا والتي كتبت بداية جديدة له في مسيرته داخل القارة العجوز، لكنه أيضًا ظل بعيدا عن هوايته المفضلة وهي كرة القدم، حيث عمل في مجال الأثاث عند وصله إلى إنجلترا ولكنني كنت حريص على تعلم أكثر من لغة للتعامل بشكل سلس مع مختلف الثقافات وهو ما ساعدني بشكل كبير في رحلتي الأوروبية.

كيف تحولت من العمل بمجال الأثاث في إنجلترا إلى التدريب بالاتحاد الإنجليزي؟

على الرغم من عملي في مجال الأثاث بإنجلترا لفترة طويلة استمرت لعدة سنوات، لكنني لم أنسى حلمي الأساسي في كرة القدم لذلك اتخذت قرار وبدأت البحث عن طريقة للعمل في مجال التدريب، وبدأ التواصل مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أجل الحصول على الدورات والرخص التدريبية الخاصة بالتدريب.

وبدأ هلهول مشواره في التدريب من بوابة قطاع الناشئين بنادي سيلتك، قبل أن يتنقل بين العديد من الأندية الإنجليزية في شمال إنجلترا، ومن بينهم: "نادي كارلايل، ميدلسبره، نيوكاسل يونايتد، سندرلاند، إسبنيمور"، عملت في جميع هذه الأندية في "الاسكاتينج تيم" بقطاعات الناشئين.

هل سبق وقمت بترشيح لاعبين للعب في الدوري المصري أو لاعبين مصريين للانتقال للدوري الإنجليزي؟

رشحت عدد من اللاعبين للدوري المصري، بشكل خاص للنادي المصري البورسعيدي، منهم: "أوستن أوموتو، إيزي إيميكا، فرنك إيتوجا"، وتواصلت مع عدد من المدربين في إنجلترا لمتابعة عدد من اللاعبين المصريين، منهم: "إبراهيم عادل نجم بيراميدز ومصطفى محمد ولاعب مصري يحمل الجنسية الكندية وهو أحمد زغلول والذي أتوقع أن يكون مفاجأة في الفترة المقبلة مع المنتخب الوطني"، كنت أول الأشخاص الذين تحدثوا ورشحوا سام مرسي للانضمام إلى منتخب مصر.

أقرأ أيضًا:

يلقب بـ المايسترو.. من هو حسام الصادق الذي يفاوضه الزمالك؟

يقترب من الدوري الفرنسي.. القادسية السعودي يعلن رحيل نجم الفريق