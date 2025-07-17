أبرز المعلومات عن نادي كولومبس المحتمل انتقال وسام أبو علي إليه

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي تصدره للمشهد الكروي في الفترة الأخيرة، في ظل تطورات أزمته مع النادي الأهلي ورحيله المرتقب لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي معلومات عن نادي كولومبوس كرو، الفريق المحتمل لوسام أبو علي:

تأسس نادي كولومبوس كرو في عام 1994، ويُعد من أقدم الأندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

حقق الفريق لقب الدوري الأمريكي ثلاث مرات، كان آخرها في موسم 2023.

كما توّج بلقب "Leagues Cup" عام 2024 بعد تغلبه على لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 3-1.

يقود الفريق المدرب الفرنسي ويلفريد نانسي، الذي يُعد من أبرز الأسماء التدريبية في الدوري.

وحصل نانسي على جائزة "مدرب العام" في دوري MLS لعام 2024، بعد موسم استثنائي شهد أداءً جماعيًا قويًا ونتائج إيجابية على جميع الأصعدة.

استراتيجية النادي تجمع بين الطموح والتطوير

يتبنى النادي سياسة مزدوجة تجمع بين المنافسة على البطولات وتطوير المواهب الشابة، وهو ما يبرر اهتمام كولومبوس كرو بالتعاقد مع وسام أبو علي، الذي يُنظر إليه كأحد الأسماء الواعدة في الكرة العربية.

يخوض الفريق مبارياته على ملعب "Lower.com Field"، الذي يُعد من أحدث وأفضل الملاعب في الدوري الأمريكي من حيث البنية التحتية وتجربة المشجعين ويقع الملعب في قلب مدينة كولومبوس بولاية أوهايو