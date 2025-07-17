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"رفقة محمد يوسف".. ريبيرو يتابع مباراة منتخب مصر للشباب ضد الكويت

08:07 م الخميس 17 يوليه 2025
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    ريبيرو رفقة محمد يوسف
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    ريبيرو مع جمهور الأهلي
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    ريبيرو
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    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
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كتب - يوسف محمد:

حرص الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور مباراة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام نظيره منتخب الكويت، استعدادا لبطولة كأس العالم .

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 17 أكتوبر.

وتواجد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي رفقة المدير الرياضي بالنادي محمد يوسف، على حضور المباراة لمتابعة لاعبي المارد الأحمر المتواجدين مع المنتخب.

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي، منهم: "عبدالله بوستنجي، أحمد عابدين، أحمد وحيد، أحمد خالد كباكا، إبراهيم عادل، محمد عبد الله ومحمد هيثم".

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد للسفر غدا إلى تونس، لخوض معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، المقرر انطلاقه بداية من يوم 18 يوليو الجاري حتى يوم 26 من الشهر ذاته.

ريبيرو ومحمد يوسف

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