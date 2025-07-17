كتب - نهى خورشيد

أعلنت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة ضمن أبرز لاعبات التنس في العالم، ابتعادها المؤقت عن المنافسات بعد سنوات طويلة من الإرهاق البدني والذهني.

وكتب أنس عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"حان الوقت لأتنفس واتعافى وأعيد اكتشاف متعة الحياة، على مدار العامين الماضيين، كنت أدفع نفسي بقوة، أقاتل رغم الإصابات وأواجه تحديات عديدة، لكن في أعماقي، لم أشعر بالسعادة الحقيقية في الملعب منذ فترة."

وأضافت: "التنس رياضة جميلة، لكنني أشعر الآن أن الوقت قد حان لأتراجع خطوة إلى الوراء، لأمنح نفسي فرصة للتنفس، والتعافي، وإعادة اكتشاف متعة العيش ببساطة".

وتابعت جابر موجهة رسالتها للجمهور: "شكراً لجميع جماهيري على تفهمكم، دعمكم ومحبتكم يعنيان لي العالم، وسأظل أحملهما معي دائماً".

واختتمت رسالتها قائلة: "حتى أثناء ابتعادي عن الملاعب، سأحرص على البقاء قريبة ومتصلة بكم بطرق مختلفة، ومشاركة هذه الرحلة معكم جميعاً".

وكانت أنس صاحبة الـ30 عاماً بلغت نهائي بطولة ويمبلدون في مناسبتين متتاليتين، كما أكدت على رغبتها في التتويج بلقب جراند سلام وتحقيق حلم أسرتها في تصريحات سابقة.