"بعد هدفه في فلامنجو".. نيمار يسجل رقما مميزا في مسيرته بكرة القدم

كتب - يوسف محمد:

نجح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في قيادة فريقه سانتوس اليوم، لتحقيق فوزا هاما على حساب نظيره فلامنجو في بطولة الدوري البرازيلي.

وسجل النجم البرازيلي هدف فوز فريقه في الدقيقة 48 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري البرازيلي.

وبمشاركة نيمار في مباراة فريقه أمام فلامنجو في الدوري البرازيلي، نجح في الوصول إلى المباراة رقم ‏732 مباراة، في مسيرته بكرة القدم.

وخلال 732 مباراة خاضهم النجم البرازيلي في مسيرته، ساهم في 700 هدف بواقع تسجيل ‏433 هدفا وتقديم ‏257 تمريرة حاسمة.

ويذكر أن نيمار، كان قد انضم إلى فريق سانتوس في يناير 2025، قادما من فريق الهلال السعودي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الأخير.

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