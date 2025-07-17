مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

3 2
18:30

الكويت الأولمبي

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

6 0
17:00

الرجاء

جميع المباريات

إعلان

"بعد هدفه في فلامنجو".. نيمار يسجل رقما مميزا في مسيرته بكرة القدم

07:44 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال نيمار (2)
  • عرض 10 صورة
    نيمار 2 (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال نيمار (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    نيمار نجم سانتوس (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا
  • عرض 10 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 4
  • عرض 10 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 1
  • عرض 10 صورة
    نيمار يشارك لأول مرة مع سانتوس 2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نجح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في قيادة فريقه سانتوس اليوم، لتحقيق فوزا هاما على حساب نظيره فلامنجو في بطولة الدوري البرازيلي.

وسجل النجم البرازيلي هدف فوز فريقه في الدقيقة 48 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري البرازيلي.

وبمشاركة نيمار في مباراة فريقه أمام فلامنجو في الدوري البرازيلي، نجح في الوصول إلى المباراة رقم ‏732 مباراة، في مسيرته بكرة القدم.

وخلال 732 مباراة خاضهم النجم البرازيلي في مسيرته، ساهم في 700 هدف بواقع تسجيل ‏433 هدفا وتقديم ‏257 تمريرة حاسمة.

ويذكر أن نيمار، كان قد انضم إلى فريق سانتوس في يناير 2025، قادما من فريق الهلال السعودي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الأخير.

أقرأ أيضًا:

يلقب بـ المايسترو.. من هو حسام الصادق الذي يفاوضه الزمالك؟

يقترب من الدوري الفرنسي.. القادسية السعودي يعلن رحيل نجم الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار دا سيلفا الدوري البرازيلي فلامنجو سانتوس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بيان جديد من الصحة بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بالمنيا
رسالة تهديد مباشرة إلى نتنياهو من "العصائب الحمراء".. ماذا نعرف عن الجماعة؟
"أنا عارف إني هدخل الجنة".. مجدي الجلاد يوجه سؤالا مهما لـ د. سعد الهلالي