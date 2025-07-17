يلقب بـ المايسترو.. من هو حسام الصادق الذي يفاوضه الزمالك؟

كتب- محمد عبدالهادي:

بات مسؤولي نادي الزمالك على أعتاب حسم صفقة مغربية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بضم حسام الصادق لاعب فريق اتحاد التواركة المغربي والملقب في بلاده بـ"المايسترو".

ويعد الصادق هو اللاعب المغربي الثاني الذي سينضم لصفوف الزمالك، بعدما حسم أمس صفقة اللاعب عبدالحميد معالي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقتين خلال الساعات القادمة.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن حسام الصادق كالتالي:

الاسم الكامل حسام الصادق

تاريخ الميلاد 30 يوليو 2005.

العمر 19– 20 سنة.

المراكز لاعب وسط هجومي، مهاجم ثانوي

بدأ بها مسيرته الاحترافية مع أكاديمية محمد السادس.

يلعب ضمن صفوف نادي اتحاد تواركة المغربي.

يشارك مع المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عامًا.

شارك في كأس إفريقيا للشباب 2025 التي أقيمت في مصر في شهر مارس الماضي.

دور المجموعات: سجل هدفين وساهم في تأهل المنتخب إلى النهائي .

ربع ونصف النهائي: تألق أمام مصر وحقق لقب "أفضل لاعب في المباراة" من كاف.

العروض التي تلقاها حسام الصادق

نادي لاس بالماس الإسباني أبدى رغبة قوية في ضمه وقدّم عرضًا تقريبيًا بـ 400 ألف يورو لكن تذبذب الفريق وخسارته في مركزه أثر على إمكانية إتمام الصفقة.

جلاسكو رينجرز الأسكتلندي تقدّم أيضًا بعرض رسمي يصل إلى 700 ألف يورو ، لكنه توقف بسبب تغيير في الجهاز التقني للنادي .

داخل المغرب، قدم الوداد البيضاوي عرض تبادلي، لكن اتحاد تواركة رفض وأصر على 400 ألف يورو + 40% من قيمة الانتقالات المستقبلية.