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يقترب من الدوري الفرنسي.. القادسية السعودي يعلن رحيل نجم الفريق

06:37 م الخميس 17 يوليه 2025
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  • عرض 14 صورة
    أوباميانج
  • عرض 14 صورة
    أوباميانج 2
  • عرض 14 صورة
    أوباميانج
  • عرض 14 صورة
    أوباميانج
  • عرض 14 صورة
    أوباميانج في تدريبات برشلونة
  • عرض 14 صورة
    أوباميانج
  • عرض 14 صورة
    أوباميانج
  • عرض 14 صورة
    أوباميانج
  • عرض 14 صورة
    إيميريك أوباميانج
  • عرض 14 صورة
    الجابوني أوباميانج
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    بيير ايمريك أوباميانج
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    أوباميانج
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    بيير امريك أوباميانج أفضل لاعب في افريقيا 2015
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي القادسية السعودي رحيل لاعبه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وكشف الفريق السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، نهاية مشوار اللاعب الجابوني مع الفريق موجها له الشكر، على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكان صاحب ال 36 عاما، انضم إلى نادي القادسية السعودي في يوليو من العام الماضي 2024، شارك مع الفريق في 36 مباراة بمختلف البطولات.

وسجل أوباميانج رفقة الفريق السعودي خلال 36 مباراة في مختلف البطولات 21 هدفا، بجانب تقديم 3 تمريرات حاسمة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، أن النجم الجابوني يقترب من الانضمام إلى صفوف فريق مارسيليا الفرنسي في صفقة انتقال حر.

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القادسية السعودي الدوري السعودي للمحترفين بيير أوباميانج مارسيليا الفرنسي
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