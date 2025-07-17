موعد وصول لاعب الزمالك الجديد إلى القاهرة

كتبت-هند عواد

كشفت تقرير مغربي، موعد وصول عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة المنضم حديثا إلى الزمالك، إلى القاهرة.

وذكر موقع "9 أبريل"، أن الزمالك تعاقد مع عبد الحميد معالي رسميا، بعقد يمتد حتى 4 سنوات، مقابل 600 مليون سنتيم مغربي، ووقع اللاعب على العقد إلكترونيا.

وأضاف الموقع، أن عبد الحميد معالي سيظل مع اتحاد طنجة حتى انتهاء المعسكر التدريبي، المقام حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، وبعدها سيتوجه إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك.

ولن ينضم عبد الحميد معالي إلى الزمالك قبل يوم 19 يونيو، إذ أن معسكر اتحاد طنجة ينتهي في هذا اليوم، وبعدها يلتحق اللاعب بالأبيض.

وأشار الموقع إلى أن نادي اتحاد طنجة سيحصل على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا إلى أي ناد آخر.

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