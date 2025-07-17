كتبت-هند عواد:

علقت المواقع المغربية، على انتقال لاعب اتحاد طنجة عبد الحميد معالي، إلى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وأشارت إلى أن الأبيض ضم "موهبة" أسود الأطلس.

هسبورت

ذكر موقع "هسبورت" المغربي، أن الصفقة حسمت بشكل رسمي، ووقع عبد الحميد معالي على عقد مدته 4 سنوات مقابل 500 ألف دولار.

وأضاف، أن معالي يعتبر من بين الأسماء التي لفتت الأنظار خلال الموسم الماضي في البطولة الاحترافية.

إيكوبريس

يرى موقع "إيكوبريس"، أن عبد الحميد معالي أحد الدعامات الأساسية لاتحاد طنجة في الموسم الماضي.

SPORT7

وقال موقع " SPORT7"، أن الزمالك المصري تعاقد رسميا مع موهبة البطولة عبد الحميد معالي، وأشار إلى أن ناديه كان يرغب في تسويقه لأحد الدوريات الأوروبية، لكن قرار اللاعب كان حاسما بالانتقال إلى الزمالك.

وأضاف الموقع، أن عبد الحميد معالي سيحصل على راتب سنوي يفوق بأضعاف ما كان يتقاضاه رفقة اتحاد طنجة.

9 أبريل

قال موقع "9 أبريل"، إن عبد الحميد معالي سيظل مع اتحاد طنجة في معسكره التدريبي في العاصمة الإسبانية مدريد، ومع انتهاء المعسكر سيتوجه إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك.

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