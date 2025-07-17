من قارب الموت لـ الزمالك.. حكاية عبد الحميد معالي الناجي من حادثة طنجة

كتبت-هند عواد:

في يوم السبت 6 يوليو 2024، خرج خمسة لاعبين من فريق اتحاد طنجة المغربي في رحلة بحرية على متن قارب، قبل أن يغرق هذا القارب ويتسبب في وفاة اثنين من اللاعبين ونجاة ثلاثة، كان من بينهم عبد الحميد معالي.

وبعد عام كامل من هذه الواقعة، وبعد نجاة عبد الحميد معالي وسليمان الدهدوه وأسامة الفلاح من الموت، تعاقد نادي الزمالك مع الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بلغت قيمتها 500 ألف دولار.

عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، هو أحدث صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية، وكان أحد أبطال الحادثة الشهيرة المعروفة بـ"غرق قارب لاعبي اتحاد طنجة" قبل عام.

وكان عبد الحميد خرج رفقة أصدقائه حينها في رحلة بحرية على متن قارب سياحي بشاطئ ريستينكا في منطقة المضيق، وعندما ألقى اللاعبون "مخطاف" القارب لتثبيته في البحر أثناء السباحة، لم يُثبت بشكل صحيح، فانجرف القارب بفعل الرياح وابتعد عن مكان سباحتهم.

ووفقًا لموقع اليوم 24 المغربي، فإن اللاعب عبد الحميد معالي كان على متن القارب ولم ينزل للسباحة، لكنه لم يكن يعرف كيفية قيادة القارب، مما تسبب في ابتعاده عن أصدقائه. واستمر اللاعبون الأربعة في عرض البحر لمدة ساعتين، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إنقاذ سليمان الدهدوه وأسامة الفلاح، وانتشال جثماني سلمان الحراق وعبد اللطيف أخريف.

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