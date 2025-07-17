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"بهدف متأخر".. نيمار يقود سانتوس لتحقيق فوزا قاتلا على فلامنجو بالدوري البرازيلي

06:57 ص الخميس 17 يوليو 2025
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كتب - يوسف محمد:

نجح النجم البرازيلي نيمار في قيادة فريقه سانتوس، لتحقيق فوز مهم على حساب نظيره فريق فلامنجو البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري البرازيلي.

ونجح النجم البرازيلي، في تسجيل هدف فوز فريقه على حساب سانتوس في الدقيقة 84 من عمر المباراة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 14 ببطولة الدوري البرازيلي.

وبهذا الفوز رفع فريق سانتوس البرازيلي، إلى النقطة رقم 14 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري البرازيلي، فيما توقف رصيد فلامنجو عند النقطة رقم 27 في صدارة ترتيب الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس في 5 مباريات بالدوري البرازيلي هذا الموسم 2025-2026، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة حتى الآن.

والجدير بالذكر أن نيمار، كان قد انضم إلى فريق سانتوس البرازيلي في يناير من عام 2025، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع فريق الهلال السعودي.

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نيمار جونيور البرازيلي نيمار سانتوس وفلامنجو الدوري البرازيلي
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