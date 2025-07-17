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تعرف على أكثر 10 فرق تحقيقا للفوز في المباريات في تاريخ البريميرليج قبل انطلاق الموسم الجديد

04:59 ص الخميس 17 يوليه 2025
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    اندلاع اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام (5)
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    اندلاع اشتباكات بين جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام (6)
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    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (1)
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    خلال مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد (8)
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    ارسنال
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    بورنموث ضد أرسنال
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    لاعبو ليفربول
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (1)
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القاهرة - مصراوي

كعادته، جاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز مليئا بالإثارة والمنافسة الشرسة، سواء في صراع القمة أو في معركة الهروب من الهبوط، بينما تنافست فرق القمة على اللقب و المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وسعت فرق أخرى لإثبات نفسها ضمن المراكز الستة الأولى "Top 6".

وشهد الموسم العديد من المفاجآت الكبرى، كان أبرزها الأداء غير المتوقع لمانشستر سيتي، إضافة إلى التراجع الصادم لمانشستر يونايتد الذي أنهى الموسم في المركز الخامس عشر، وتوتنهام الذي احتل المركز السابع عشر.

ونجح ليفربول في حسم لقب الدوري موسم 2024/2025، بينما ودعت كلا من: ليستر سيتي، ساوثهامبتون، و إبسويتش تاون البطولة بهبوطها إلى دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".

ونلقي الضوء في هذا التقرير على أكثر الفرق تحقيقا للفوز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أكثر 10 فرق فوزا في تاريخ البريميرليج:

1- مانشستر يونايتد

2- أرسنال

3- ليفربول

4- تشيلسي

5- توتنهام

6- مانشستر سيتي

7- إيفرتون

8- نيوكاسل يونايتد

9- أستون فيلا

10- وست هام يونايتد

ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، وتكون أول تجمع بين ليفربول بطل الدوري و بورنموث.

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الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد موعد بداية الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي
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