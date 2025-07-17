كتب - نهى خورشيد

كما كان يفعل فى طفولته، حرص النجم الإسباني لامين يامال صاحب الأصول المغربية، على اصطحاب جدته "فاطمة" معه خلال تجديد عقده مع برشلونة.

وكانت فاطمة الداعمة الأولي في حياة نجم البارسا، خاصة بعد ظهورها معه في العديد من اللقطات خلال فترة طفولته وبداية مشواره الكروي.

ووقع يامال على عقده الجديد اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي داخل النادي، حتى صيف 2031، عقب احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر قبل أيام.

وكان النادي الكتالوني توصل إلى اتفاق مبدئي مع يامال في مايو الماضي ليتأخر توقيع عقده حتى الآن، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي التي تمنع توقيع العقود الاحترافية للاعبين دون سن 18 عاماً.

وسيرتدي يامال القميص رقم 10 في الموسم المقبل، خلفًا لانسو فاتي الذي رحل إلى موناكو.

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