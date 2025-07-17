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استثمار أكثر من 50 مليون دولار.. تفاصيل إيجابيات وسلبيات كأس العالم للأندية 2025

04:11 ص الخميس 17 يوليو 2025
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كتب- نهى خورشيد:

اختتمت قبل أيام قليلة النسخة المستحدثة من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، بتتويج وفوز تاريخي للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف، بحضور أكثر من 81 ألف متفرج.

وأشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البطولة وصفاً لها بـ"النجاح الهائل"، بعدما تجاوز الحضور الجماهيري حاجز 2.49 مليون متفرج.

شكلت نسخة المونديال الجديدة محطة تجريبية قبل انطلاق كأس العالم 2026، وأظهرت إمكانيات كبيرة من حيث التنظيم، العروض الترفيهية، إلى جانب الحضور الجماهيري.

كما كشفت في الوقت ذاته عن تحديات بارزة، أبرزها موجات الحر الشديد التي أثرت على أداء اللاعبين، وتأخر بعض المباريات بسبب العواصف، بالإضافة إلى انتقادات تتعلق بجودة أرضيات الملاعب والأسعار المبالغ فيها للتذاكر، الأمر الذي دفع فيفا لاحقًا إلى تخفيضها بشكل كبير لتجنب المدرجات الخالية.

وعلى الرغم من استثمار أكثر من 50 مليون دولار في الحملات التسويقية والإعلانات، لم تحقق البطولة الزخم الإعلامي المنتظر.

من جهة أخرى، تصدّر دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية المشهد بحضوره النهائي ومشاركته في مراسم التتويج، إلى جانب إطلاقه خطة دعم مالي بقيمة 625 مليون دولار لتأمين المدن المستضيفة لكأس العالم المقبل، بجانب افتتاح الفيفا رسمياً مكاتبها في "ترامب تاور" بنيويورك.

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كأس العالم للأندية 2025 جياني إنفانتينو كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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