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مدرب بالاتحاد الإنجليزي لمصراوي.. مرموش يسير على خطى صلاح.. وديمبلي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

02:41 ص الخميس 17 يوليه 2025
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    إبراهيم هلهول رفقة باجي (1)
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    إبراهيم هلهول وكودي جاكبو
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    إبراهيم هلهول ولويس دياز
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    مدرب إسبانيمور الإنجليزي إبراهيم هلهول
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    المدير الفني لإسبانيمور الإنجليزي إبراهيم هلهول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح وفان دايك
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    محمد صلاح يقضي عطلته مع أحمد حجازي وعبدالله السعيد
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    محمد صلاح في عطلته الصيفية (1)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب مان سيتي
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش (1)
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    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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كتب - يوسف محمد:

يرى إبراهيم هلهول المدرب المصري بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش، يمكنه التألق بشكل كبير في الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال هلهول، في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمر مرموش يسير على خطى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، خاصة وأنه يتمتع بالعديد من المميزات، منها تواجده في الدوري الألماني قبل القدوم إلى مان سيتي".

وأضاف: "تواجد عمر مرموش في الدوري الألماني قبل المجيء إلى الدوري الإنجليزي، سيساعده بشكل كبير في رحلته الاحترافية بإنجلترا، لأن الثقافة في البلدين متشابهة إلى حد كبير".

وتابع: "مرموش يحظى بحب وثقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مرموش نجح في التعود على أجواء الفريق سريعا، على الرغم من أنه يتواجد مع الفريق منذ ستة أشهر فقط".

وعن فرصة محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، قال: "فرصة صلاح في الحصول على الكرة الذهبية هذا العام، صعبة على الرغم من تألقه مع ليفربول الموسم المنقضي، لكن الأقرب لحصد الجائزة هو عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان".

واختتم هلهول تصريحاته: "أتمنى تتويج الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش بالكرة الذهبية في المواسم المقبلة".

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