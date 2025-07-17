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عمرو رضا لاعب الأهلي السابق ينضم للدوري الإماراتي - خاص

12:49 ص الخميس 17 يوليو 2025

عمرو رضا لاعب الأهلي السابق

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كتب - محمد القرش:

انضم عمرو رضا اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر أن نادي العربي الإماراتي أنهى تعاقده مع المهاجم المصري عمرو رضا منذ قليل.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب ال26 عاما انضم للفريق الإماراتي لمدة موسم.

يُعد عمرو رضا من ناشئين النادي الأهلي، قبل أن ينضم إلى فريق الوحدة الإماراتي في موسم 2018/19.

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عمرو رضا لاعب الأهلي السابق عمرو رضاينضم للدوري الإماراتي نادي العربي الإماراتي
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