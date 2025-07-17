عمرو رضا لاعب الأهلي السابق ينضم للدوري الإماراتي - خاص

كتب - محمد القرش:

انضم عمرو رضا اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر أن نادي العربي الإماراتي أنهى تعاقده مع المهاجم المصري عمرو رضا منذ قليل.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب ال26 عاما انضم للفريق الإماراتي لمدة موسم.

يُعد عمرو رضا من ناشئين النادي الأهلي، قبل أن ينضم إلى فريق الوحدة الإماراتي في موسم 2018/19.

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