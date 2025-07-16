كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر اللاعب لامين يامال المشهد الكروي داخل وخارج الملعب في الفترة الأخيرة بعدما تحول إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام بسبب حياته العاطفية، التي كانت أكثر إثارة للجدل من إنجازاته الرياضية في بعض الأحيان.

وبين العلاقات المؤكدة والشائعات المتلاحقة، ارتبط اسم لامين يامال خلال 12 شهرًا فقط بـ4 فتيات، وتورط في فضائح متتالية، أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع صغر سنه (18 عاماً فقط).

عدد الفتيات التي عرفها لامين يامال هذا العام

1- أولى القصص التي شغلت الإعلام كانت علاقته بالمؤثرة الشهيرة على "تيك توك"، أليكس باديا، التي تحولت إلى ما يشبه قصة حب علنية خلال يورو 2024.

حيث أصبح الثنائي محط أنظار المتابعين على مواقع التواصل، قبل أن تنهار العلاقة سريعًا عقب انتشار فيديو مسرب اتُهمت فيه باديا بالخيانة، ورغم نفيها القاطع وتبريرها للأمر، إلا أن الثنائي انفصل تمامًا.

2- بعد فترة قصيرة، لاحقت يامال شائعات ارتباط جديدة، هذه المرة مع العارضة الإيطالية آنا جيجنوسو، عقب ظهورهما سويًا في أكثر من مناسبة، بينها جولة تسوق وحضورها إحدى مبارياته، لكن لم يتم تأكيد العلاقة، وظلت في نطاق الشائعات التي وُصفت إعلاميًا بـ"علاقة التعافي"، في إشارة إلى محاولة يامال الخروج من أزمة انفصاله عن باديا.

3- أكثر القصص المثيرة للجدل كانت خلال صيف 2025، حين انتشرت صور تجمعه مع المؤثرة الإسبانية فاتي فاسكيز، التي تكبره بـ13 عامًا، خلال عطلة خاصة في إيطاليا.

4- في واحدة من أكثر الحوادث تعقيدًا، خرجت المؤثرة كلوديا بافيل (29 عامًا) لتتهم يامال بمحاولته التواصل معها بشكل متكرر، وملاحقتها رغم فارق السن، بل وأدعت أنه هددها بعد رفضها لمقابلته، وهي الاتهامات التي نفاها اللاعب تمامًا، مشيرًا إلى أنها محاولات للبحث عن الشهرة على حساب اسمه.

5- الفضيحة الأخيرة في حياة النجم الشاب جاءت عبر تصريحات عارضة الأزياء وملكة جمال المراهقات السابقة، كلوديا كالفو، التي كشفت تفاصيل مثيرة حول تلقيها دعوة لحضور حفل عيد ميلاد يامال مقابل أجر مادي كبير.

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