كتب - نهى خورشيد

توفى مساء اليوم الأربعاء، أحمد فراس، أسطورة منتخب المغرب، عن عمر يناهز 78 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض استمر ثلاث سنوات.

ويُعد أحمد فراس الهداف التاريخي لأسود الأطلس برصيد 46 هدفاً، وأول لاعب مغربي وعربي يتوج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، وذلك في عام 1976، وهو العام نفسه الذي قاد فيه المغرب للتتويج بلقبه القاري الوحيد في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في إثيوبيا.

بدأ فراس مسيرته الكروية عام 1960 مع نادي شباب المحمدية، وترك بصمة خالدة في سجل كرة القدم المغربية والإفريقية.