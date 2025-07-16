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شيكابالا ينعى ميمي عبدالرازق مدرب المصري السابق

05:57 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

قدم محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك المعتزل، النعي لوفاة ميمي عبدالرازق، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي.

وتوفي الكابتن ميمي عبدالرازق اليوم الأربعاء، بعد تأثره بأزمة قلبية أدت لوفاته.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نعي قائلًا: "لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم..

البقاء لله الدكتور ميمي عبد الرازق في ذمه الله

ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد بواسع رحمته.

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ميمي عبدالرازق شيكابالا وفاة ميمي عبدالرازق مدرب المصري السابق
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