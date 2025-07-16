صورة نادرة تجمع صفقة الزمالك الجديدة بعمر مرموش

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لصفقة الزمالك الجديدة عمرو ناصر مع عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزية.

وظهر الثنائي عمرو ناصر وعمر مرموش في الصورة من داخل حافلة، وهما يجلسان بجوار بعضهما، ويرتدي نجم مانشستر سيتي قميصا لأحد الفرق لم تتبين ملامحه، إلا أنه سبق وقضى فترة معايشة في أحد أندية السويد، وهو في عمر الـ14 عاما، وقد تعود الصورة لتلك الفترة.

وفي عام 2017، نشر عمرو ناصر لاعب الزمالك الجديد، صورته مع منتخب مصر للناشئين، وكان مرموش بجواره.

اقرأ أيضًا:

هل رحل نهائيا؟.. مصير مصطفى شلبي بعد خروجه من معسكر الزمالك

الزمالك يحسم صفقة فلسطينية جديدة مجانا