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صورة نادرة تجمع صفقة الزمالك الجديدة بعمر مرموش

04:51 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش وعمرو ناصر_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 10 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 10 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 10 صورة
    أساطير الزمالك تظهر في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر
  • عرض 10 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لصفقة الزمالك الجديدة عمرو ناصر مع عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزية.

وظهر الثنائي عمرو ناصر وعمر مرموش في الصورة من داخل حافلة، وهما يجلسان بجوار بعضهما، ويرتدي نجم مانشستر سيتي قميصا لأحد الفرق لم تتبين ملامحه، إلا أنه سبق وقضى فترة معايشة في أحد أندية السويد، وهو في عمر الـ14 عاما، وقد تعود الصورة لتلك الفترة.

عمر مرموش وعمرو ناصر_Easy-Resize.com

وفي عام 2017، نشر عمرو ناصر لاعب الزمالك الجديد، صورته مع منتخب مصر للناشئين، وكان مرموش بجواره.

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عمرو ناصر وعمر مرموش عمر مرموش عمرو ناصر صفقة الزمالك الجديدة
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