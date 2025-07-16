حارس القرن لمصراوي: "زوجتي وقفت إلى جانبي طوال مسيرتي"

كتبت-هند عواد:

كشف الكاميروني جوزيف أنطوان بيل حارس مرمى القرن الـ20 التاريخي، دور عائلته في مسيرته التي شهدت العديد من الإنجازات.

ولعب أنطوان بيل في المقاولون العرب خلال الفترة من 1983 لـ1985 قبل الاحتراف في الدوري الفرنسي، ضمن صفوف مارسيليا وبوردو وسانت إتيان، وحقق بطولة أمم أفريقيا 1884 مع منتخب الكاميرون، إضافة إلى مشاركته في 3 نسخ من كأس العالم.

وقال أنطوان في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أعانِ من الابتعاد عن عائلتي، بعد الاحتراف، أولًا، تزوجت قبل أن أنتقل من فرنسا إلى أبيدجان. وثانيًا، كنت أعلم دائمًا أن النجاح يمر عبر هذا الطريق".

وأضاف: "زوجتي وقفت إلى جانبي طوال الوقت، وهذا ساعدني كثيرًا وما زال يساعدني حتى اليوم في حياتي".

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