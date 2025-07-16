كتبت-هند عواد:

في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984، التقى الأهلي والمقاولون العرب في أول مواجهة مصرية خالصة بالبطولات الأفريقية. حسم الأهلي تأهله إلى النهائي بعدما انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي 0-0، والثاني بالتعادل 1-1. لكن أثير جدل كبير بعد ذلك، حيث طالب المقاولون العرب باعتباره المتأهل على أساس أن المباراة الثانية أُقيمت على ملعب الأهلي.

كان الكاميروني جوزيف أنطوان بيل حارس مرمى المقاولون العرب آنذاك، وقد كشف عن مفاجأة لأول مرة تتعلق بهذه المواجهة.

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعلم أن الأمور كانت صعبة أمام الأهلي، لكنني لم أعد أتذكر التفاصيل إلا واحدة فقط. كان هناك طبيب قرر وضع جبيرة على كاحلي قبل أسابيع من مباراة الفريقين، قبل أن يقرر الدكتور حسين (من المقاولون) إزالتها لاحقًا".

وأضاف: "تأهل الأهلي كان خدعة. لقد لعبنا المباراتين في ستاد القاهرة، وبعدها قرروا اعتبار مباراتي الذهاب والإياب معكوستين حتى يستفيد الأهلي من قاعدة الهدف خارج الأرض".

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