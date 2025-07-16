مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نيس

0 0
17:00

أوباجن

جميع المباريات

إعلان

أنطوان بيل لمصراوي: الأهلي تأهل بالخدعة.. وهذا ما فعله طبيب المقاولون قبل المباراة

03:49 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (5)
  • عرض 8 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (2)
  • عرض 8 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (1)
  • عرض 8 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (6)
  • عرض 8 صورة
    بيل أنطوان حارس منتخب الكاميرون والمقاولون العرب
  • عرض 8 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (3)
  • عرض 8 صورة
    أنطوان بيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984، التقى الأهلي والمقاولون العرب في أول مواجهة مصرية خالصة بالبطولات الأفريقية. حسم الأهلي تأهله إلى النهائي بعدما انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي 0-0، والثاني بالتعادل 1-1. لكن أثير جدل كبير بعد ذلك، حيث طالب المقاولون العرب باعتباره المتأهل على أساس أن المباراة الثانية أُقيمت على ملعب الأهلي.

كان الكاميروني جوزيف أنطوان بيل حارس مرمى المقاولون العرب آنذاك، وقد كشف عن مفاجأة لأول مرة تتعلق بهذه المواجهة.

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعلم أن الأمور كانت صعبة أمام الأهلي، لكنني لم أعد أتذكر التفاصيل إلا واحدة فقط. كان هناك طبيب قرر وضع جبيرة على كاحلي قبل أسابيع من مباراة الفريقين، قبل أن يقرر الدكتور حسين (من المقاولون) إزالتها لاحقًا".

وأضاف: "تأهل الأهلي كان خدعة. لقد لعبنا المباراتين في ستاد القاهرة، وبعدها قرروا اعتبار مباراتي الذهاب والإياب معكوستين حتى يستفيد الأهلي من قاعدة الهدف خارج الأرض".

اقرأ أيضًا:

هل رحل نهائيا؟.. مصير مصطفى شلبي بعد خروجه من معسكر الزمالك

الزمالك يحسم صفقة فلسطينية جديدة مجانا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي الأهلي والمقاولون العرب مباراة الأهلي والمقاولون العرب الشهيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة