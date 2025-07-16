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أنطوان بيل حارس القرن يتحدث لمصراوي عن معاناته من العنصرية

03:18 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف الكاميروني أنطوان بيل حارس مرمى المقاولون العرب ومارسيليا الفرنسي السابق، اللحظة الأصعب في تاريخه.

وقال صاحب الـ70 عاما في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا أعتبر أنني مررت بأوقات صعبة خلال مسيرتي. لعب كرة القدم وظيفة ممتعة للغاية، لدرجة أنني لم أشعر في أي لحظة أنها كانت سيئة لدرجة تجعلني أتمنى لو كنت في مكان آخر".

وأضاف: "حتى عندما عانيت من العنصرية بشكل علني في فرنسا، كنت ممتنًا لكوني داخل ملعب كرة القدم".

ولعب أنطوان بيل في المقاولون العرب خلال الفترة من 1983 لـ1985 قبل الاحتراف في الدوري الفرنسي، ضمن صفوف مرسيليا وبوردو وسانت إتيان، قبل أن يتم اختياره كحارس القرن العشرين في أفريقيا، من جانب الاتحاد العالمي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

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أنطوان بيل حارس القرن العشرين أنطوان بيل والعنصرية
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