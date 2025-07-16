مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

انتماء الموظفين لأندية أخرى.. حارس الكاميرون التاريخي يتحدث عن فترته في مصر

01:30 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (6)
  • عرض 6 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (3)
  • عرض 6 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (4)
  • عرض 6 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (2)
  • عرض 6 صورة
    أنطوان بيل حارس القرن الأفريقي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث أنطوان بيل حارس مرمى منتخب الكاميرون والمقاولون العرب السابق، عن فترته في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه تلقى التحية أينما ذهب.

ولعب أنطوان بيل الحارس الأسطوري الذي تم اختياره كحارس القرن العشرين، في المقاولون العرب خلال الفترة من 1983 حتى 1985، قبل أن ينتقل إلى مرسيليا الفرنسي، بعد قرار الاتحاد المصري بمنع الأندية من التعاقد مع حراس مرمى أجانب.

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "المهندس عصام عباس هو من أدار المفاوضات معي للانتقال إلى المقاولون العرب، والجماهير في مصر كانت رائعة، كرة القدم شيء مميز".

وأضاف: "المقاولون العرب لم يكن لديه القاعدة الجماهيرية، حتى حتى المسؤولون والموظفون كانوا يشجعون أندية أخرى، ومع ذلك، كنت أتلقى التحية والتقدير في الشوارع وفي كل مكان ذهبت إليه، هذا ما جعل إقامتي في مصر لا تُنسى".

اقرأ أيضًا:

هل رحل نهائيا؟.. مصير مصطفى شلبي بعد خروجه من معسكر الزمالك

الزمالك يحسم صفقة فلسطينية جديدة مجانا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيل أنطوان المقاولون العرب حارس القرن التاريخي حارس الكاميرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة