كتبت-هند عواد:

تحدث أنطوان بيل حارس مرمى منتخب الكاميرون والمقاولون العرب السابق، عن فترته في الدوري المصري، مشيرا إلى أنه تلقى التحية أينما ذهب.

ولعب أنطوان بيل الحارس الأسطوري الذي تم اختياره كحارس القرن العشرين، في المقاولون العرب خلال الفترة من 1983 حتى 1985، قبل أن ينتقل إلى مرسيليا الفرنسي، بعد قرار الاتحاد المصري بمنع الأندية من التعاقد مع حراس مرمى أجانب.

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "المهندس عصام عباس هو من أدار المفاوضات معي للانتقال إلى المقاولون العرب، والجماهير في مصر كانت رائعة، كرة القدم شيء مميز".

وأضاف: "المقاولون العرب لم يكن لديه القاعدة الجماهيرية، حتى حتى المسؤولون والموظفون كانوا يشجعون أندية أخرى، ومع ذلك، كنت أتلقى التحية والتقدير في الشوارع وفي كل مكان ذهبت إليه، هذا ما جعل إقامتي في مصر لا تُنسى".

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