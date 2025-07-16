كلوب يثير التساؤلات حول صفقة ليفربول الجديدة

كتبت-هند عواد:

أثار الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، التساؤلات حول صفقة الريدز الجديدة فلوريان فيرتز والتي تبلغ قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني.

ووقع فيرتز عقدا لمدة خمس سنوات مع ليفربول في يونيو الماضي، بعد انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن، ويمكن أن يرتفع هذا المبلغ إلى 116 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أين سيتواجد فيرتز؟ نعم (سيثبت نفسه) رغم أنني بالطبع لا أعرف على وجه التحديد المركز الذي يخطط له أرني لفلوريان، هناك مجموعة من الخيارات المتاحة".

ولعب فيرتز في خط الوسط المهاجم مع باير ليفركوزن، وقد يلجأ سلوت إلى نشر ويرتز كمهاجم وهمي، مما يسحب المدافعين إلى الخارج ويوفر مساحة أكبر للاعبي ليفربول على الأطراف للتدخل، وهو الأمر الذي يحب محمد صلاح القيام به على وجه الخصوص.

كما يمكن إقحام فيرتز على الأطراف، ربما إلى الجناح الأيسر، هذا المركز ليس معتادًا عليه كثيرًا، ولكن نظرًا لأن مستقبل لويس دياز غير مؤكد في ظل اهتمام برشلونة وبايرن ميونيخ به، فقد يُطلب منه اللعب في هذا المركز.

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