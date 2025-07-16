تركي آل الشيخ يروج لهذه المنافسة

كتب - يوسف محمد:

روج تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، للنزال المرتقب بين كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، بوستر المواجهة والنزال المرتقب بين المكسيكي كانيلو ألفاريز والأمريكي تيرينس كروفورد.

ومن المقرر إقامة النزال بين الثنائي، يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر المقبل، في مدينة لاس فيجاس الأمركية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيتم طرح التذاكر الخاصة بنزال القرن، بداية من يوم 18 يوليو المقبل 2025.

والجدير بالذكر أن النزال بين المكسيكي كانيلو ألفاريز والأمريكي تيرينس كروفورد، في بث مباشر عبر منصة نيتفيلكس.

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