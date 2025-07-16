كتب - يوسف محمد:

يقضي النجم البلجيكي جيرمي دوكو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في غانا بلد والديه رفقة عدد من أفراد أسرته.

وظهر النجم البلجيكي خلال زيارته لغانا، هو يتلقى البركة من حاكم مملكة أشانتي في غانا، في مشهد غريب أثار استغراب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص صاحب ال 23 عاما خلال الزيارة، على تقديم قميص فريق مانشستر سيتي الذي يحمل رقم 11 ويرتديه في فريق مان سيتي، هدية إلى حاكم مملكة أشانتي في غانا.

ويذكر أن دوكو ولد في بلجيكا عام 2002، لأب وأم غانيين ولذلك كان النجم البلجيكي حريص على التواجد في بلده الأم، قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

والجدير بالذكر أن النجم البلجيكي انضم إلى فريق مان سيتي، في أغسطس من عام 2023 قادما من فريق ستاد رين الفرنسي.

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