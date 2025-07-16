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"سيغير حياته".. لاعب منتخب مصر يقترب من الانتقال إلى الكويت الكويتي

12:25 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
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    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي
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    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
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    سام مرسي 2
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    النجم المصري سام مرسي
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    سام مرسي
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي في تدريبات منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي يواسي طارق حامد
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    سام مرسي في تدريبات منتخب مصر (2)
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    سام مرسي وطارق حامد
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    سام مرسي ضد سواريز (1)
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    سام مرسي ضد سواريز (2)
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    سام مرسي ضد سواريز في كأس العالم 2018
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كتب - يوسف محمد:

دخل فريق الكويت الكويتي، في مفاوضات مع اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق إبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي، لتدعيم صفوف الفريق الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن لاعب الوسط المصري سيتجه إلى الكويت خلال الساعات المقبلة، لإنهاء التفاصيل الأخيرة الخاصة بانضمامه إلى الفريق الكويتي، بعد الاتفاق على تفاصيل الصفقة من جانب كل الأطراف.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن فريق إبسويتش تاون قرر عدم الوقوف في مشوار اللاعب وطريقه، في حال تلقيه أي عروض من الشرق الأوسط، خاصة وأن عرض الفريقي الكويتي تضمن الكثير من المميزات المادية للاعب.

كما أشارت الصحيفة ذاتها، أن عرض الفريق الكويتي للاعب من الناحية المادية، يعد بمثابة تغيير كبير لحياة اللاعب وعائلته.

وكان فريق إبسويتش تاون هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "الشامبيونشيب"، بعد احتلال المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم المنقضي 2024-2025.

وشارك مرسي رفقة فريق إبسويتش تاون، خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، في 34 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم هدف وصنع آخر.

والجدير بالذكر أن عقد مرسي مع فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، ينتهي في يونيو من عام 2026، إلا أن الفريق الإنجليزي فضلت عدم المغالاة في مطالبها المادية لرحيل اللاعب تقديرا لمجهوده مع الفريق في السنوات الماضية.

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