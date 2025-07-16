مركز صلاح.. هدافو الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

كتب - محمد القرش:

شهر واحد يفصلنا عن بداية موسم 2025/26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يعتبره معظم جماهير كرة القدم أنه الأفضل في العالم.

ويبدأ البريميرليج يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، بمباراة ليفربول وبورنموث.

ويحتل أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد، آلان شيرر، صدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

هدافو الدوري الإنجليزي تاريخيا

1. آلان شيرر - 260 هدفا

2. هاري كين - 213 هدفا

3. واين روني - 208 أهداف

4. أندي كول - 187 هدفا

5. محمد صلاح - 186 هدفا

6. سيرخيو أجويرو - 184 هدفا

7. فرانك لامبارد - 177 هدفا

8. تييري هنري - 175 هدفا

9. روبي فاولر - 163 هدفا

10. جيرمان ديفو - 162 هدفا