كتبت-هند عواد:

أثار الإسباني لامين يامال لاعب نادي برشلونة، جدلا واسعا بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ18، في حفل سري ضم العديد من الشروط لحضوره.

واحتفل نجم برشلونة بحفل عيد ميلاده في حفل ضخم على طراز المافيا في عقار خاص، إلى جانب زملائه في الفريق بما في ذلك أليخاندرو بالدي وجافي، والأصدقاء والعائلة.

ومع انتشار صور حفل عيد ميلاد لامين يامال على مواقع التواصل الاجتماعي، هددت جمعية الأشخاص المصابين بمتلازمة خلل التنسج الغضروفي واضطرابات الهيكل العظمي الأخرى مع التقزم ADEE ، باتخاذ إجراء قانوني ضد لامين يامال بداعي "انتهاك قوانين التمييز".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أحد الأشخاص الذين تعاقد معهم يامال، انتقد الاتهامات التي توجه للإسباني، مؤكدا أن اللاعب لم يرتكب أي خطأ.

وقال الشخص الذي فضل عدم ذكر اسمه لماركا: "لم يُسيء إلينا أحد، دعونا نعمل بسلام. لا أفهم سبب كل هذه الضجة حول هذا الأمر، مجرد أشخاص عاديين نفعل ما نريد بطريقة قانونية طبيعية تمامًا.".

وأضاف: "منذ عدة سنوات، كان هؤلاء الأشخاص يؤذوننا، يريدون منعنا من العمل الذي نحبه، ولم يعرضوا على المتضررين أي عمل أو دورات. نحن نعمل في مجال الترفيه. لماذا لا نستطيع؟ بسبب حالتنا المادية؟".

وانتقد الفنان أيضًا رئيس ADEE بشكل مباشر، وتابع: "هناك رئيس جديد يشعر بالدونية، ويريد أن يسيء إلى بقيتنا، نحن نعلم حدودنا ولا نتجاوزها أبدًا. لسنا قرودًا في معرض".

وبعد أن وقع الفنان على اتفاقية سرية قبل الأداء أمام يامال وضيوفه، لم يتمكن من مشاركة تفاصيل الحفل، لكنه كشف أن دورهم كان: "الرقص، وتوزيع اللقطات، وممارسة السحر - هناك كل أنواع العروض، استمتع الجميع بوقتهم. كل هذه الضجة بدأت لأنها كانت حفلة لامين يامال".



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