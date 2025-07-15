شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الحزم السعودي مع أحمد عبد القادر

كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، أن فريق الحزم السعودي انسحب من سباق المفاوضات للتعاقد مع لاعب المارد الأحمر أحمد عبد القادر.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي عبر قناة "الأهلي": "الحزم السعودي انسحب من سباق التعاقد مع لاعب وسط المارد الأحمر أحمد عبد القادر، على الرغم من دخوله في مفاوضات قوية مع اللاعب في الأيام الماضية".

وأضاف: "عبد القادر لديه العديد من العروض ويتفاوض مع أكثر من فريق في الوقت الحالي، مثل الزمالك وأندية آخرى، الأهلي لا يمانع رحيل اللاعب ولكن بشرط الحصول على قيمة مادية مناسبة".

وكان شوبير أكد في تصريحات عبر قناة "الأهلي" أمس، أن عبد القادر عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك في وقت سابق، خاصة وأن رغبة اللاعب هى الانتقال للفارس الأبيض.

والجدير بالذكر أن عبد القادر، خاض الموسم الماضي معارا من النادي الأهلي إلى فريق قطر القطري، حيث شارك مع الفريق في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف.

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